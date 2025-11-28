Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Einbruch

Greven (ots)

Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus ist es am Donnerstag (27.11.) an der Ricarda-Huch-Straße gekommen. Unbekannte Täter verschafften sich zwischen 17.15 Uhr und 21.15 Uhr gewaltsam Zugang über eine Terrassentür.

Im Haus durchwühlten die Täter diverse Schubladen und Kommoden. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten sie eine mittlere zweistellige Summe Bargeld.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Greven, Telefon 02571/928-4455.

