POL-HL: Ostholstein - Bad Malente / Diverser Schmuck bei Durchsuchung gefunden

Lübeck (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag (8.12./9.12.24) entwendeten unbekannte Täter Werkzeuge aus einem Kellerabteil eines Geschäfts in Scharbeutz. Zur Aufklärung des Tatgeschehens sucht die Polizei nach Zeugen. Seit Dienstag ermittelt die Polizei in Scharbeutz in diesem Fall. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es in der Nacht von Sonntag auf Montag ...

mehr