Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kleinbrand in Lagerhalle - Zeugenaufruf

Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots)

Am Samstag Nachmittag kam es zu einem Feuerwehreinsatz in der Langewiesender Straße in Ilmenau. Hier wurde durch derzeit unbekannte Täter Unrat in einer Lagerhalle in Brand gesetzt. Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf Gebäudeteile verhindert werden, so dass kein reeller Sachschaden entstand. Möglicherweise wird das leerstehende Objekt durch die Unbekannten als Schlafunterkunft genutzt.

Hinweise zum Brandfall nimmt die PI Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677 601 124) unter Angabe der Hinweisnummer 0213372/2024 entgegen. (tb)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell