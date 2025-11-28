Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Festnahmen im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens, drei Personen vorläufig festgenommen

Lengerich (ots)

Am Donnerstag (27.11.) gegen kurz nach 14.00 Uhr ist es zu einer Festnahme von drei Personen auf der Ladberger Straße gekommen. Sie sind durch Spezialkräfte in einem Fahrzeug vorläufig festgenommen worden. Ein 42-jähriger Mann aus Lengerich wurde anschließend mangels Haftgründen wieder entlassen. Zwei weitere Männer, ein 66-jähriger Lengericher und ein 62-jähriger Mann aus dem Landkreis Osnabrück, werden dem Haftrichter vorgeführt. Ihnen wird der Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vorgeworfen. Die Polizei ermittelt nun gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft gegen die beiden Männer.

