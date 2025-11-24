PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Iffezheim, B500 - Unter Betäubungsmitteleinfluss eingereist

Iffezheim, B500 (ots)

Nach einer Verkehrskontrolle eines Hyundai am Sonntag gegen 16 Uhr, haben Polizeibeamte des Polizeireviers Rastatt die Ermittlungen wegen einer Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss aufgenommen. Der 28-Jährige war via B500 nach Deutschland eingereist, als er an der Grenze in eine Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Dabei konnte festgestellt werden, dass der Lenker augenscheinlich unter Betäubungsmitteleinfluss stand und dass das Fahrzeuginnere nach Cannabis roch. Bei der folgenden Durchsuchung konnte eine kleine Menge Haschisch festgestellt werden. Auch ein durchgeführter Drogentest verlief positiv. Nach einer Blutentnahme droht ihm nun eine Anzeige.

/si

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 24.11.2025 – 11:04

    POL-OG: Offenburg, B33 - Verkehrsunfall beim Überholen

    Offenburg, B33 (ots) - Am Sonntagabend gegen 22:20 Uhr kam es auf der B33 bei Elgersweier zu einem Verkehrsunfall nach einem Überholvorgang. Ein 34-Jähriger soll auf der B 33 aus Gengenbach kommend in Fahrtrichtung Offenburg eine 22-Jährige links überholt haben und beim einscheren vor dieser, mutmaßlich Alkohol bedingt, nach rechts von der Fahrbahn abgekommen sein. Infolgedessen soll der Autofahrer eine Mittelinsel ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 09:39

    POL-OG: Seebach, B 500 - Verkehrsunfall durch Glatteis

    Seebach, B 500 (ots) - Aufgrund des Wintereinbruchs kam es am Sonntagabend gegen 23:15 Uhr zu einem Unfall wegen Glätte und überhöhter Geschwindigkeit, bei dem ein Sachschaden von rund 7.000 Euro entstand. Ersten Erkenntnissen zu Folge soll ein 18-jähriger BMW-Fahrer die B500 vom Mummelsee kommend in Richtung Ruhestein befahren haben, als er beim Abbiegevorgang nach rechts in Richtung Achern an der Einmündung der L87 ...

    mehr
  • 22.11.2025 – 22:22

    POL-OG: Ötigheim - Verkehrsunfall mit Personenschaden / B36 gesperrt!

    Offenburg (ots) - Am Freitagabend kam es auf der B36 in Höhe Ötigheim zu einem Auffahrunfall mit zwei leicht verletzten Fahrzeuginsassen. Hierbei war ein 70-jähriger Führer eines Seat Leon, an der südlichen Zufahrt nach Ötigheim auf einen vor der Lichtzeichenanlage wartenden Pkw aufgefahren. Durch die Kollision erlitten die jeweiligen Beifahrer in beiden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren