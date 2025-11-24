Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Iffezheim, B500 - Unter Betäubungsmitteleinfluss eingereist

Iffezheim, B500 (ots)

Nach einer Verkehrskontrolle eines Hyundai am Sonntag gegen 16 Uhr, haben Polizeibeamte des Polizeireviers Rastatt die Ermittlungen wegen einer Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss aufgenommen. Der 28-Jährige war via B500 nach Deutschland eingereist, als er an der Grenze in eine Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Dabei konnte festgestellt werden, dass der Lenker augenscheinlich unter Betäubungsmitteleinfluss stand und dass das Fahrzeuginnere nach Cannabis roch. Bei der folgenden Durchsuchung konnte eine kleine Menge Haschisch festgestellt werden. Auch ein durchgeführter Drogentest verlief positiv. Nach einer Blutentnahme droht ihm nun eine Anzeige.

/si

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell