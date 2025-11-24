PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, B33 - Verkehrsunfall beim Überholen

Offenburg, B33 (ots)

Am Sonntagabend gegen 22:20 Uhr kam es auf der B33 bei Elgersweier zu einem Verkehrsunfall nach einem Überholvorgang. Ein 34-Jähriger soll auf der B 33 aus Gengenbach kommend in Fahrtrichtung Offenburg eine 22-Jährige links überholt haben und beim einscheren vor dieser, mutmaßlich Alkohol bedingt, nach rechts von der Fahrbahn abgekommen sein. Infolgedessen soll der Autofahrer eine Mittelinsel überfahren, ein Treppengeländer beschädigt haben und anschließend mit einem Baum kollidiert sein. Nach einem erfolglosen Fluchtversuch des PKW-Fahrers zu Fuß, an dem ihn Zeugen hinderten, wurde dieser festgenommen und schwerverletzt in ein nahegelegenes Klinikum gebracht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,5 Promille, weshalb er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

/si

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
  • 24.11.2025 – 09:39

    POL-OG: Seebach, B 500 - Verkehrsunfall durch Glatteis

    Seebach, B 500 (ots) - Aufgrund des Wintereinbruchs kam es am Sonntagabend gegen 23:15 Uhr zu einem Unfall wegen Glätte und überhöhter Geschwindigkeit, bei dem ein Sachschaden von rund 7.000 Euro entstand. Ersten Erkenntnissen zu Folge soll ein 18-jähriger BMW-Fahrer die B500 vom Mummelsee kommend in Richtung Ruhestein befahren haben, als er beim Abbiegevorgang nach rechts in Richtung Achern an der Einmündung der L87 ...

    mehr
  • 22.11.2025 – 22:22

    POL-OG: Ötigheim - Verkehrsunfall mit Personenschaden / B36 gesperrt!

    Offenburg (ots) - Am Freitagabend kam es auf der B36 in Höhe Ötigheim zu einem Auffahrunfall mit zwei leicht verletzten Fahrzeuginsassen. Hierbei war ein 70-jähriger Führer eines Seat Leon, an der südlichen Zufahrt nach Ötigheim auf einen vor der Lichtzeichenanlage wartenden Pkw aufgefahren. Durch die Kollision erlitten die jeweiligen Beifahrer in beiden ...

    mehr
  • 22.11.2025 – 12:36

    POL-OG: Bad Rotenfels - Brand in einem Mehrfamilienhaus

    Offenburg (ots) - Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes geriet am Freitagabend ein Wäschetrockner in einer Wohnung in Gaggenau-Bad Rotenfels in Brand. Alle Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten das Anwesen unverletzt verlassen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr bekamen den Brand zügig in den Griff. Nach Beendigung aller Einsatzmaßnahmen konnten die Bewohner in ihr Anwesen zurückkehren. Lediglich die Mieter ...

    mehr
