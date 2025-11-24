Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, B33 - Verkehrsunfall beim Überholen

Offenburg, B33 (ots)

Am Sonntagabend gegen 22:20 Uhr kam es auf der B33 bei Elgersweier zu einem Verkehrsunfall nach einem Überholvorgang. Ein 34-Jähriger soll auf der B 33 aus Gengenbach kommend in Fahrtrichtung Offenburg eine 22-Jährige links überholt haben und beim einscheren vor dieser, mutmaßlich Alkohol bedingt, nach rechts von der Fahrbahn abgekommen sein. Infolgedessen soll der Autofahrer eine Mittelinsel überfahren, ein Treppengeländer beschädigt haben und anschließend mit einem Baum kollidiert sein. Nach einem erfolglosen Fluchtversuch des PKW-Fahrers zu Fuß, an dem ihn Zeugen hinderten, wurde dieser festgenommen und schwerverletzt in ein nahegelegenes Klinikum gebracht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,5 Promille, weshalb er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

/si

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell