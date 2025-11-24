Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Seebach, B 500 - Verkehrsunfall durch Glatteis

Seebach, B 500 (ots)

Aufgrund des Wintereinbruchs kam es am Sonntagabend gegen 23:15 Uhr zu einem Unfall wegen Glätte und überhöhter Geschwindigkeit, bei dem ein Sachschaden von rund 7.000 Euro entstand. Ersten Erkenntnissen zu Folge soll ein 18-jähriger BMW-Fahrer die B500 vom Mummelsee kommend in Richtung Ruhestein befahren haben, als er beim Abbiegevorgang nach rechts in Richtung Achern an der Einmündung der L87 die Kontrolle über sein Auto verlor und mit einem Verkehrszeichen kollidierte. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

/si

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell