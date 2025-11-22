Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Verkehrsunfallflucht - Zeuge gesucht

Rastatt (ots)

Am Freitagvormittag streifte der Fahrer eines orangefarbenen Ford Focus in der Zeit von 09:30 bis 10:15 Uhr beim Ausparken einen geparkten VW Passat und verließ die Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Vorfall ereignete sich in der Murgstraße Höhe Hausnummer 1. Gesucht wird insbesondere der Zeuge, welcher den Vorfall beobachtet und auch eine Notiz am Geschädigtenfahrzeug hinterlassen hat, jedoch hierbei seine Erreichbarkeit vergaß. Er und gegebenenfalls weitere Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Rastatt, Tel.: 07222/761-0 zu melden. C/KK

