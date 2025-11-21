PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ottersweier, K3764 - Tödlicher Verkehrsunfall -Nachtragsmeldung-

Ottersweier (ots)

Nach dem tödlichen Unfall in der Hauptstraße sind die polizeilichen Maßnahmen an der Unfallstelle noch immer im Gange. Der genaue Unfallhergang steht hierbei im Fokus der Ermittlungen. Die Beamten des Verkehrsdienstes Baden-Baden sind in diesem Zusammenhang auf der Suche nach Zeugen und bitten mögliche Beobachter des Geschehens, sich unter der Telefonnummer: 07221 97230 - 0 zu melden. Darüber hinaus bieten Mitarbeiter des Notfall-Krisen-Teams in Bühl an, dass sich möglicherweise zum Unfallzeitpunkt im Bus befindliche Fahrgäste, sich zur Nachbetreuung unter der Rufnummer: 07223 4464 melden können.

/wo

Erstmeldung vom 21.11.2025, 15:21 Uhr

Ottersweier, K3764 - Tödlicher Verkehrsunfall

Ein tragischer Unfall am heutigen Freitagmittag in der Hauptstraße im Bereich der Kirche endete für ein Schulkind tödlich. Nach ersten Erkenntnissen wurde das Mädchen gegen 13:15 Uhr an einem dortigen Kreisverkehr auf dem Heimweg von der Schule von einem Bus erfasst und überrollt - jede Hilfe kam zu spät. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes, der Feuerwehr, des Notfall-Krisen-Teams und der Polizei sind vor Ort. Der Bereich um die Unfallstelle ist gesperrt. Zur Erstellung eines Ablaufgutachtens wird in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Baden-Baden ein Sachverständiger hinzugezogen. Ob und wie viele Fahrgäste sich zum Unfallzeitpunkt im Bus befunden haben, ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

