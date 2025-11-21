Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Renchen - Kollision beim Überholvorgang

Zeugen gesucht

Renchen (ots)

Am Donnerstagmittag gegen 14:00 Uhr kam es auf der B3 bei Önsbach zu einem Verkehrsunfall während eines Überholvorgangs. Ein 26-jähriger LKW-Fahrer wollte auf der B3 von Renchen in Fahrtrichtung Önsbach kommend, kurz vor dem Ortseingang einen kleinen roten Traktor überholen. Während diesen Vorganges wollte eine 57-jährige Ford-Fahrerin den LKW überholen. Es waren kurzzeitig somit drei Fahrzeuge parallel auf der Straße. Bei dem Überholvorgang kollidierte die Ford-Fahrerin mit dem Sattelzug, wodurch bei ihrem PKW auf der rechten Fahrzeugseite und bei dem Lastwagen auf der forderen linken Stoßstange ein Sachschaden von insgesamt 5.000 Euro entstand. Verletzt wurde niemand. Der Traktorfahrer soll ohne das Geschehen bemerkt zu haben weitergefahren sein. Der Traktorfahrer und Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07841 7066-0 beim Polizeirevier Achern/Oberkirch zu melden.

/si

