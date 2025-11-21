Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Oos

Loffenau - Mehrere Einbrüche, Zeugen gesucht

Baden-Baden, Oos (ots)

Am Freitagnacht, zwischen 2:50 Uhr und 3:10 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Einbrecher gewaltsam Zugang zu einem Juweliergeschäft in der Sophienstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen rammten die Unbekannten die Eingangstür mit Zuhilfenahme einer Eisenstange und eines Baumstammes auf und entwendeten aus dem Verkaufsraum Schmuck in unbekannter Höhe. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Durch Zeugen konnte offenbar ein Kleinwagen mit maskierten Personen beobachtet werden.

Am Donnerstag in der Zeit zwischen 8:15 Uhr und 15 Uhr hat ein Unbekannter die Wohnungseingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Ortenaustraße in Baden-Baden, Oos aufgehebelt. Im Innern wurden mehrere Schränke und Schubladen geöffnet und durchsucht. Nach ersten Ermittlungen soll der Einbrecher die Wohnung mit mehrere Uhren sowie Bargeld im Wert von mehreren hundert Euro über die Eingangstür verlassen haben. In Loffenau wurde am Donnerstag zwischen 12 Uhr und 19 Uhr an einem Anwesen in der Reutstraße mehrere Türen aufgehebelt und verschiedene Zimmer durchwühlt. Die Diebe nahmen Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro an sich bevor sie durch die Terrassentür über der Garten flüchteten. Die Beamten der Kriminalpolizei bitten Zeugen, die in den angegebenen Tatzeiten verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 zu melden.

/ph

