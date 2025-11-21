Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Folgenschwerer Fauxpas

Lahr (ots)

Ein Senior hat am Donnerstagmittag auf einem Parkplatz am Seepark nach eigenen Angaben das Brems- mit dem Gaspedal verwechselt und dadurch einen enormen Schaden verursacht. Im Zuge eines Ausparkmanövers durch den Mann, der bis dahin eher im Umgang mit Schaltgetrieben betraut gewesen sein soll, schoss der von ihm geführte BMW offenbar aus der Parklücke und kollidierte zunächst mit dem Heck eines Seat. Dem Lenkeinschlag des Wagens weiter folgend, krachte der Pkw im Anschluss gegen einen geparkten Volkswagen. Ungebremst durchbrach der außer Kontrolle geratene SUV in der Folge eine Holzbegrenzung des Parkplatzes und steuerte einen kleinen Hang hinauf, wo das Fahrzeug letztlich durch eine gänzlich überfahrene Laterne gestoppt wurde.

Die hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Lahr bilanzierten einen Gesamtschaden von rund 70.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Malheur zum Glück niemand.

/ya

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell