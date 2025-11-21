Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Post in sozialen Medien führt zum Auffinden von gesuchtem Auto - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

Offenburg (ots)

Der Post über eine Plattform in den sozialen Medien hat zum Auffinden eines gesuchten Autos geführt und einer verzweifelten Frau aus Kehl ihren Wagen wieder zurückgebracht. Beamte des Polizeireviers Offenburg wurden hierbei während ihrer Streifenfahrt von einem Passanten angesprochen, der die ins Netz gestellte "Fahndungsaktion" gelesen hatte und prompt in der Kornstraße das dort geparkte Fahrzeug erblickte. Wie sich herausstellte, war die Autobesitzerin bereits schon tags zuvor beim Polizeirevier Kehl vorstellig und hatte dort die Suche nach ihrem "verschollenen" Wagen ins Rollen gebracht. Offensichtlich war der Abstellort des Autos aus dem Gedächtnis der Seniorin konnte somit unbeschadet wieder in den Besitz der Frau gebracht werden.

/wo

