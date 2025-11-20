PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern, L 87 - Mit Gegenverkehr zusammengestoßen

Achern, L 87 (ots)

Zu einem Unfall zwischen einem Audi und einem Skoda, bei dem die beiden Fahrer verletzt wurden, kam es am Mittwochnachmittag auf der L 87 zwischen Kappelrodeck und Achern. Ein 63-jähriger Audi-Fahrer war gegen 15 Uhr samt Anhänger auf der Fahrt in Richtung Achern, als er mutmaßlich aufgrund aljoholischer Beeinflussung auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs geriet. Dort stieß er in der Folge mit einem entgegenkommenden 45-jährigen Skoda-Lenker zusammen. Durch die Kollision wurde der Unfallverursacher schwer und der Skoda-Fahrer leicht verletzt. Beide mussten durch den Rettungsdienst in verschiedene Kliniken gebracht. Beim Audi-Fahrer wurde eine Blutentnahme entnommen, um den Grad der Alkoholisierung festzustellen. An beiden Fahrzeugen und dem Anhänger entstand ein Schaden von rund 25.000 Euro. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Neben dem Rettungsdienst, war auch die Feuerwehr Achern im Einsatz. Die Fahrbahn musste nach Räumung der Unfallstelle durch ein Fachunternehmen gereinigt werden. Einsatzkräfte des Verkehrsdienstes Baden-Baden kümmerten sich um die Unfallaufnahme, während deren Kollegen der Autobahnpolizei Bühl und des Polizeireviers Achern/Oberkirch sich um die Absicherung und Verkehrsregelung kümmerten.

/rs

