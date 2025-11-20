PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Über Balkon eingestiegen

Baden-Baden (ots)

Ein Wohnanwesen in der Frankenstraße war im Verlauf des Mittwochs das Ziel von noch unbekannten Einbrechern. Zwischen 13:30 Uhr und 23 Uhr haben die Eindringlinge eine Balkontür aufgehebelt und sind so in den Wohnraum gelangt. Im Wohnbereich wurden dann mehrere Schränke und Schubladen durchwühlt, wobei die Unbekannten hierbei Bargeld und Schmuck in ihren Besitz bringen konnten. Die weiteren Ermittlungen werden von den Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt geführt. Mögliche Zeugen, denen in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges aufgefallen ist, melden sich bitte unter der Rufnummer: 0781 21-2820.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

