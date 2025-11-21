Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Schöne Geste: Danke für die Wertschätzung - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bühl (ots)

Es sind nicht immer nur die großen Kriminalfälle und aufsehenerregenden Ereignisse, bei denen Polizisten im Blickfeld der Öffentlichkeit stehen. Auch zuweilen unbemerkte und manchmal ganz pragmatische Erledigungen gehören zum Polizeialltag. Umso schöner, wenn auch die kleinen Dinge dem ein oder anderen Beobachter ins Auge fallen. So geschehen am Montag in der Eisenbahnstraße: Ein dortiger Gaststättenbetreiber beobachtete gegenüber seinem Lokal, wie zwei Streifenbeamte des örtlichen Polizeireviers ein "Gulli-Gewusel" - wie er es nannte - behoben haben und den Gulli vom Laub befreiten, damit das angestaute Regenwasser wieder in die Kanalisation abfließen konnte. Mit einem überaus wertschätzenden Post auf einer bekannten Plattform der sozialen Medien zollte er den Einsatzkräften Respekt und dankte ihnen fürs Ärmel hochkrempeln. Wir sagen Danke für die schöne Geste!

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell