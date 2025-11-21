Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ottersweier, K3764 - Tödlicher Verkehrsunfall

Ottersweier (ots)

Ein tragischer Unfall am heutigen Freitagmittag in der Hauptstraße im Bereich der Kirche endete für ein Schulkind tödlich. Nach ersten Erkenntnissen wurde das Mädchen gegen 13:15 Uhr an einem dortigen Kreisverkehr auf dem Heimweg von der Schule von einem Bus erfasst und überrollt - jede Hilfe kam zu spät. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes, der Feuerwehr, des Notfall-Krisen-Teams und der Polizei sind vor Ort. Der Bereich um die Unfallstelle ist gesperrt. Zur Erstellung eines Ablaufgutachtens wird in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Baden-Baden ein Sachverständiger hinzugezogen. Ob und wie viele Fahrgäste sich zum Unfallzeitpunkt im Bus befunden haben, ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell