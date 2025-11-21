PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Steinmauern - Nach Parkplatzrempler Geschädigter gesucht

Steinmauern (ots)

Am Donnerstagmittag zwischen 14:30 Uhr und 15:15 Uhr kam es in der Elchesheimer Straße auf einem Parkplatz vor der ehemaligen Sparkasse zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Unfallverursacher sich unbemerkt entfernt haben soll. Ein unbekannter Fahrer soll einen ordnungsgemäß parkenden Ford einer 58-Jährigen links beim Ein- oder Ausparken gestreift haben. Der Sachschaden beträgt etwa 800 Euro. Die ermittelnden Beamten bitten Personen, die Hinweise zum Fahrzeug oder dessen Lenker geben können, sich unter Telefonnummer 07245 912710 beim Polizeiposten Bietigheim zu melden.

/si

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 21.11.2025 – 14:47

    POL-OG: Renchen - Kollision beim Überholvorgang / Zeugen gesucht

    Renchen (ots) - Am Donnerstagmittag gegen 14:00 Uhr kam es auf der B3 bei Önsbach zu einem Verkehrsunfall während eines Überholvorgangs. Ein 26-jähriger LKW-Fahrer wollte auf der B3 von Renchen in Fahrtrichtung Önsbach kommend, kurz vor dem Ortseingang einen kleinen roten Traktor überholen. Während diesen Vorganges wollte eine 57-jährige Ford-Fahrerin den LKW überholen. Es waren kurzzeitig somit drei Fahrzeuge ...

    mehr
  • 21.11.2025 – 11:46

    POL-OG: Baden-Baden, Oos / Loffenau - Mehrere Einbrüche, Zeugen gesucht

    Baden-Baden, Oos (ots) - Am Freitagnacht, zwischen 2:50 Uhr und 3:10 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Einbrecher gewaltsam Zugang zu einem Juweliergeschäft in der Sophienstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen rammten die Unbekannten die Eingangstür mit Zuhilfenahme einer Eisenstange und eines Baumstammes auf und entwendeten aus dem Verkaufsraum Schmuck in ...

    mehr
  • 21.11.2025 – 11:33

    POL-OG: Lahr - Folgenschwerer Fauxpas

    Lahr (ots) - Ein Senior hat am Donnerstagmittag auf einem Parkplatz am Seepark nach eigenen Angaben das Brems- mit dem Gaspedal verwechselt und dadurch einen enormen Schaden verursacht. Im Zuge eines Ausparkmanövers durch den Mann, der bis dahin eher im Umgang mit Schaltgetrieben betraut gewesen sein soll, schoss der von ihm geführte BMW offenbar aus der Parklücke und kollidierte zunächst mit dem Heck eines Seat. Dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren