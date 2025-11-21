Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Steinmauern - Nach Parkplatzrempler Geschädigter gesucht

Steinmauern (ots)

Am Donnerstagmittag zwischen 14:30 Uhr und 15:15 Uhr kam es in der Elchesheimer Straße auf einem Parkplatz vor der ehemaligen Sparkasse zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Unfallverursacher sich unbemerkt entfernt haben soll. Ein unbekannter Fahrer soll einen ordnungsgemäß parkenden Ford einer 58-Jährigen links beim Ein- oder Ausparken gestreift haben. Der Sachschaden beträgt etwa 800 Euro. Die ermittelnden Beamten bitten Personen, die Hinweise zum Fahrzeug oder dessen Lenker geben können, sich unter Telefonnummer 07245 912710 beim Polizeiposten Bietigheim zu melden.

