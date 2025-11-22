Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ötigheim - Verkehrsunfall mit Personenschaden

B36 gesperrt!

Offenburg (ots)

Am Freitagabend kam es auf der B36 in Höhe Ötigheim zu einem Auffahrunfall mit zwei leicht verletzten Fahrzeuginsassen. Hierbei war ein 70-jähriger Führer eines Seat Leon, an der südlichen Zufahrt nach Ötigheim auf einen vor der Lichtzeichenanlage wartenden Pkw aufgefahren. Durch die Kollision erlitten die jeweiligen Beifahrer in beiden Fahrzeugen leichte Verletzungen. Die B36 musste bis gegen 18.45 Uhr zum Zwecke der Unfallaufnahme durch die Beamten des Polizeireviers Rastatt, sowie der Bergung eines der Unfallfahrzeuge komplett gesperrt werden. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 6.000 Euro geschätzt.

/DLF

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell