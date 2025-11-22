PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bad Rotenfels - Brand in einem Mehrfamilienhaus

Offenburg (ots)

Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes geriet am Freitagabend ein Wäschetrockner in einer Wohnung in Gaggenau-Bad Rotenfels in Brand. Alle Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten das Anwesen unverletzt verlassen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr bekamen den Brand zügig in den Griff. Nach Beendigung aller Einsatzmaßnahmen konnten die Bewohner in ihr Anwesen zurückkehren. Lediglich die Mieter der betroffenen Wohnung mussten bei Angehörigen untergebracht werden. Der entstandene Sachschaden wird aktuell auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau haben die Ermittlungen in der Sache aufgenommen.

/DLF

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 210
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 22.11.2025 – 05:19

    POL-OG: Verkehrsunfallflucht - Zeuge gesucht

    Rastatt (ots) - Am Freitagvormittag streifte der Fahrer eines orangefarbenen Ford Focus in der Zeit von 09:30 bis 10:15 Uhr beim Ausparken einen geparkten VW Passat und verließ die Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Vorfall ereignete sich in der Murgstraße Höhe Hausnummer 1. Gesucht wird insbesondere der Zeuge, welcher den Vorfall beobachtet und auch eine Notiz am Geschädigtenfahrzeug hinterlassen ...

    mehr
  • 21.11.2025 – 16:06

    POL-OG: Ottersweier, K3764 - Tödlicher Verkehrsunfall -Nachtragsmeldung-

    Ottersweier (ots) - Nach dem tödlichen Unfall in der Hauptstraße sind die polizeilichen Maßnahmen an der Unfallstelle noch immer im Gange. Der genaue Unfallhergang steht hierbei im Fokus der Ermittlungen. Die Beamten des Verkehrsdienstes Baden-Baden sind in diesem Zusammenhang auf der Suche nach Zeugen und bitten mögliche Beobachter des Geschehens, sich unter der ...

    mehr
  • 21.11.2025 – 15:20

    POL-OG: Ottersweier, K3764 - Tödlicher Verkehrsunfall

    Ottersweier (ots) - Ein tragischer Unfall am heutigen Freitagmittag in der Hauptstraße im Bereich der Kirche endete für ein Schulkind tödlich. Nach ersten Erkenntnissen wurde das Mädchen gegen 13:15 Uhr an einem dortigen Kreisverkehr auf dem Heimweg von der Schule von einem Bus erfasst und überrollt - jede Hilfe kam zu spät. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes, der Feuerwehr, des Notfall-Krisen-Teams und der Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren