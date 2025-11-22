Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bad Rotenfels - Brand in einem Mehrfamilienhaus

Offenburg (ots)

Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes geriet am Freitagabend ein Wäschetrockner in einer Wohnung in Gaggenau-Bad Rotenfels in Brand. Alle Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten das Anwesen unverletzt verlassen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr bekamen den Brand zügig in den Griff. Nach Beendigung aller Einsatzmaßnahmen konnten die Bewohner in ihr Anwesen zurückkehren. Lediglich die Mieter der betroffenen Wohnung mussten bei Angehörigen untergebracht werden. Der entstandene Sachschaden wird aktuell auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau haben die Ermittlungen in der Sache aufgenommen.

/DLF

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell