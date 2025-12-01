Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Emsdetten (ots)

Am Freitag (28.11.) ist es gegen 13.55 Uhr auf der Straße Kleine Schweiz zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Ein 49-jähriger Emsdettener bog von einer kleinen Stichstraße aus kommend nach links in die Straße Kleine Schweiz ein. Von dort wollte er Richtung Lindenstraße fahren. Nach ersten Ermittlungen wollte er das vor ihm fahrende Wohnmobil rechts überholen. Dabei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr mit dem Rad in den Kellerschacht eines angrenzenden Wohnhauses.

Der 49-Jährige verletzte sich schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Wohnmobils blieb unverletzt.

