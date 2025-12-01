Polizei Steinfurt

POL-ST: Altenberge, Brand einer Weihnachtsmarkthütte

Altenberge (ots)

In der Nacht zu Sonntag (30.11.) gegen 00.30 Uhr sind die Feuerwehr und die Polizei über den Brand einer Weihnachtsmarkthütte auf dem Marktplatz informiert worden.

Bei Eintreffen der Beamten waren die Einsatzkräfte der Feuerwehr bereits dabei, die brennende Hütte zu löschen. Bei der Verkaufshütte handelte es sich um die Hütte, die von der Feuerwehr betrieben wurde. Das Feuer breitete sich auf eine Nachbarhütte aus, die jedoch nur oberflächlich beschädigt wurde.

Die von der Feuerwehr betriebene Verkaufshütte brannte vollständig ab. Über die Schadenshöhe gibt es noch keine Angaben.

Wie das Feuer entstanden ist, ist noch unklar. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell