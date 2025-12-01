PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Kfz-Aufbrüche

Rheine (ots)

Am Wochenende sind Unbekannte in Rheine in vier Pkw eingestiegen. Die Täter haben nach ersten Erkenntnissen keine Beute machen können.

Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte auf der Wache in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Ort: Franzstraße 9

Zeit: Samstag (29.11.), 02.00 Uhr bis 03.00 Uhr Unbekannte Täter haben sich gewaltsam Zugang zu einem Wohnmobil verschafft. Eine Zeugin hörte in der Zeit zwischen 02.00 Uhr und 03.00 Uhr verdächtige Geräusche. Die Täter haben das Wohnmobil durchsucht.

Ort: Antoniusstraße 2

Zeit: Samstag (29.11.), 00.00 Uhr bis 09.30 Uhr Ein am Straßenrand geparkter Smart wurde von den Tätern auf noch unbekannte Art und Weise geöffnet. Der Innenraum des Wagens wurde von den Unbekannten durchsucht.

Ort: Antoniusstraße 3

Zeit: Freitag (28.11.), 20.00 Uhr bis Samstag (29.11.), 09.00 Uhr An einem VW Passat haben unbekannte Täter die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen. Sie durchwühlten den Innenraum des Fahrzeugs.

Ort: Overbergstraße 41

Zeit: Freitag (28.11.), 23.50 Uhr bis Samstag (29.11.), 08.10 Uhr Nach ersten Erkenntnissen hebelten Unbekannte die Fahrertür eines geparkten Mercedes-Benz auf und durchsuchten das Fahrzeug.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

