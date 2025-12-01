Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Unbekanntes Kind bei Unfall leicht verletzt

Rheine (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Donnerstag (27.11.) auf der Frankenburgstraße sucht die Polizei nach einem unbekannten Kind, das bei dem Unfall leicht verletzt wurde.

Ein 59-jähriger Autofahrer aus Neuenkirchen parkte seinen BMW X3 gegen 07.35 Uhr an der Frankenburgstraße auf der rechten Seite. Er öffnete seine Fahrertür und übersah dabei offenbar das Kind, das sich von hinten mit dem Fahrrad näherte.

Das Kind kollidierte mit der Fahrertür, stürzte und verletzte sich leicht. Es lehnte eine ärztliche Behandlung ab und entfernte sich dann vom Unfallort in Richtung Sprickmannstraße.

Den Angaben zufolge handelte es sich um einen Jungen im Alter von 7 oder 8 Jahren. Er trug eine orangegelbe Jacke und war mit einem Kinderfahrrad unterwegs. Nähere Angaben liegen nicht vor.

Ob an dem Fahrrad ein Sachschaden entstand, ist unklar. Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zum Kind geben können. Diese melden sich bitte bei der Wache in Rheine: Telefon 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell