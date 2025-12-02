Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Einbruch in Einfamilienhaus

Greven (ots)

Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Sonntag (30.11.), 10.30 Uhr und Montag (01.12.), 19.30 Uhr die Terrassentür eines Einfamilienhauses am Schwarzen Weg eingeschlagen.

Die Unbekannten durchwühlten anschließend diverse Zimmer in dem Haus, das sich in der Nähe der Annette-von-Droste-Hülshoff-Straße befindet. Ob sie etwas entwendet haben, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Wache in Greven, Telefon 02571/928-4455.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell