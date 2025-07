Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gestohlenes Motorrad wieder aufgefunden

Apolda (ots)

Aufgrund eines Zeugenhinweises zu einem verdächtigen Motorradfahrer in der Nähe des Apoldaer Bahnhofes, leiteten Polizeibeamten die Fahndung ein. Kurze Zeit später konnte das besagte Motorrad - eine blaue Shopper der Marke Yamaha, im Bereich der Rosestraße festgestellt werden. Eine Überprüfung ergab, dass das Motorrad bereits im Januar als gestohlen gemeldet wurde. An dem Fahrzeug war ein selbst hergestelltes Kennzeichen mit gefälschten Plaketten angebracht. In Tatortnähe wurde ein 37-jähriger polizeibekannter Mann angetroffen. Da das gefälschte Kennzeichen die Initialen des Mannes beinhaltete und am Fahrzeug auch ein Aufkleber mit seinem Vornamen angebracht wurde, wird der 38-Jährige vorerst als Tatverdächtiger geführt. Ihm wird Urkundenfälschung und Diebstahl des Motorrades vorgeworfen. Die Polizei sucht Zeugen, welche den Mann fahrender Weise gesehen haben (Tel.: 03644/541-0).

