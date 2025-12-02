Polizei Steinfurt

POL-ST: Laer, Fußgängerin schwer verletzt

Laer (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin ist es am Montag (01.12.) gegen 13.15 Uhr im Kreuzungsbereich Darfelder Straße / Hohe Straße / Pohlstraße / Königstraße gekommen.

Eine 72-jährige Frau aus Nordwalde fuhr nach ersten Ermittlungen mit einem Opel Corsa auf der Darfelder Straße. Im Kreuzungsbereich bog sie nach rechts in die Hohe Straße ab. Zur selben Zeit ging eine 24-jährige Frau aus Laer zu Fuß über den dortigen Fußgängerüberweg. Die 72-Jährige erfasste mit ihrem Wagen die 24-Jährige, die bei dem Unfall schwer verletzt wurde.

Die junge Frau wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die 72-Jährige blieb unverletzt.

Während der Unfallaufnahme war der Kreuzungsbereich kurzfristig für den Verkehr gesperrt.

Der entstandene Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei etwa 500 Euro.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell