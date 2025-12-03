POL-ST: Saerbeck, Öffentlichkeitsfahndung Junge Frau gesucht - Nachtrag

Emsdetten (ots) - Am Dienstagmorgen (02.12.) ist es auf der Eisenbahnstraße Ecke Elbersstraße zwischen einem 14-jährigen E-Scooter Fahrer aus Saerbeck und einem 64-jährigen PKW-Fahrer aus Rheine zu einem Verkehrsunfall gekommen. Nach ersten Ermittlungen fuhr der 64-Jährige mit einem Ford C-Max aus der Moorbrückenstraße in den Kreisverkehr ein und wollte diesen Richtung Eisenbahnstraße verlassen. Dabei kam es an dem Zebrastreifen zu einer Kollision mit dem E-Scooter ...

