POL-ST: Saerbeck, Öffentlichkeitsfahndung Junge Frau gesucht - Nachtrag
Saerbeck (ots)
Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43526/6171871) wurde seit Mittwochmittag (03.12.) eine 24jährige Frau vermisst. Die Frau wurde wohlbehalten durch die Polizei aufgefunden. Die Polizei bedankt sich bei allen, die bei der Suche geholfen haben.
