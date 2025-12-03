Polizei Steinfurt

POL-ST: Saerbeck, Öffentlichkeitsfahndung Junge Frau gesucht

Saerbeck (ots)

Eine 24-jährige Frau aus Saerbeck erschien heute nicht zu einem Termin und wird seitdem vermisst. Sie wird beschrieben als etwa 170 cm groß und sehr schlank. Sie trägt mittelblonde, mittellange Haare. Bekleidet ist sie mit einer schwarzen Jacke und bunten Sneaker. Sie verfügt über einen braunen VW Beetle mit dem Kennzeichen ST-SG 1080. Die Polizei sucht nun mit einem Foto nach ihr. Wer Hinweise zu der Frau geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Emsdetten unter 02572/93064415 Hier geht's zum Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndung/188196

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell