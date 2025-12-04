PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Einbruch in Einfamilienhaus

Emsdetten (ots)

An der Straße Korrenkamp haben unbekannte Täter am Mittwoch (03.12.) zwischen 18.25 Uhr und 22.15 Uhr eine Terrassentür beschädigt. So gelangten sie in das Haus.

Im Wohnhaus durchsuchten sie zahlreiche Schränke und Schubladen. Ob etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt die Wache in Emsdetten entgegen: Telefon 02572/9306-4415.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

