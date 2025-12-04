Polizei Steinfurt

POL-ST: Recke, Betrug durch falsche Bankmitarbeiter

Recke (ots)

Am Dienstag (02.12.) ist ein Senior aus Recke Opfer von falschen Bankmitarbeitern geworden. Die Betrüger erbeuteten dabei einen mittleren fünfstelligen Euro-Betrag.

Der Mann aus Recke wurde zunächst am Vormittag von einem angeblichen Kundenberater seiner Hausbank angerufen. Dieser sagte ihm, dass von seinem Konto eine Vielzahl an Abbuchungen erfolgen sollte. Der Bank wäre dies aufgefallen und hätte den Vorgang gestoppt. Dazu würde sich noch einmal ein weiterer Mitarbeiter der Bank bei ihm melden.

Dieser Unbekannte rief etwa eine halbe Stunde später an und bat den Senior, sich in sein Online-Banking einzuloggen. Der Betrüger hatte dabei Zugriff auf den PC des Mannes. Der Unbekannte bat den Recker anschließend, Geld von seinem Festgeldkonto auf sein Girokonto zu transferieren. Danach überwies der Betrüger einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag auf ein unbekanntes Konto.

Die Polizei warnt vor dieser Masche. Betrüger geben sich am Telefon als Bankangestellte aus und gaukeln beispielsweise vor, dass das Konto des Angerufenen gehackt worden sei oder es auffällige Abbuchungen gebe. Legen Sie bei solchen Anrufen, die Ihnen unglaubwürdig vorkommen, auf. Versuchen Sie, Ihre Hausbank unter der Ihnen bekannten Nummer anzurufen. Dort können Sie klären, ob es sich um einen Betrug handelt. Oder wenden Sie sich direkt an die Polizei.

Informationen zu dieser und weiteren Betrugsmaschen sowie Handlungsanweisungen, wenn es zum Betrug gekommen ist, finden Sie hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell