POL-ST: Hörstel, Kreis Steinfurt, Lautsprecher sichergestellt, Eigentümer gesucht
Hörstel, Kreis Steinfurt (ots)
Im Rahmen einer Ermittlung haben Polizeibeamte bei einem Tatverdächtigen einen UE Boom 2 Lautsprecher gefunden, bei dem es sich vermutlich um Diebesgut handelt. Der Lautsprecher wurde sichergestellt.
Bislang konnte dieser keinem Eigentümer zugeordnet werden. Im Bluetooth-Menü wird der Lautsprecher mit "UE Boom - Josef" angezeigt. Wir suchen den Eigentümer oder Personen, die ihn kennen.
Sie werden gebeten, sich bei der Polizei in Rheine zu melden, Telefon 05971/938-4215.
