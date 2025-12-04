Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel, Kreis Steinfurt, Lautsprecher sichergestellt, Eigentümer gesucht

Hörstel, Kreis Steinfurt (ots)

Im Rahmen einer Ermittlung haben Polizeibeamte bei einem Tatverdächtigen einen UE Boom 2 Lautsprecher gefunden, bei dem es sich vermutlich um Diebesgut handelt. Der Lautsprecher wurde sichergestellt.

Bislang konnte dieser keinem Eigentümer zugeordnet werden. Im Bluetooth-Menü wird der Lautsprecher mit "UE Boom - Josef" angezeigt. Wir suchen den Eigentümer oder Personen, die ihn kennen.

Sie werden gebeten, sich bei der Polizei in Rheine zu melden, Telefon 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell