Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel, Kreis Steinfurt, Lautsprecher sichergestellt, Eigentümer gesucht

POL-ST: Hörstel, Kreis Steinfurt, Lautsprecher sichergestellt, Eigentümer gesucht
Hörstel, Kreis Steinfurt (ots)

Im Rahmen einer Ermittlung haben Polizeibeamte bei einem Tatverdächtigen einen UE Boom 2 Lautsprecher gefunden, bei dem es sich vermutlich um Diebesgut handelt. Der Lautsprecher wurde sichergestellt.

Bislang konnte dieser keinem Eigentümer zugeordnet werden. Im Bluetooth-Menü wird der Lautsprecher mit "UE Boom - Josef" angezeigt. Wir suchen den Eigentümer oder Personen, die ihn kennen.

Sie werden gebeten, sich bei der Polizei in Rheine zu melden, Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

