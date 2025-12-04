Polizei Steinfurt

POL-ST: Altenberge, Unfall auf der B54, Sperrung der Bundesstraße, eine Person leicht verletzt

Altenberge (ots)

Wegen eines Verkehrsunfalls auf der B54 musste die Bundesstraße am Donnerstagmorgen (04.12.) in Fahrtrichtung Münster zeitweise gesperrt werden.

Eine 21-jährige Autofahrerin aus Altenberge wollte mit einem schwarzen Renault gegen 07.15 Uhr an der Anschlussstelle Altenberge-Ost die Auffahrt auf die B54 nehmen. Die 21-Jährige scherte vom Beschleunigungsstreifen nach links aus und kollidierte dort mit einem Lkw, der sich auf der rechten Spur befand. Am Steuer des Lkw saß ein 60-Jähriger aus Ibbenbüren. Durch den Zusammenstoß drehte sich das Auto der 21-Jährigen. Die Autofahrerin wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die B54 musste für die Dauer der Unfallaufnahme in Fahrtrichtung Münster gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden von geschätzt rund 550 Euro.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell