Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach
POL-SBR-BURB: Vermisster 14 jähriger - Fynn H.
Saarbrücken-Burbach (ots)
Von Zuhause abgängig ist der 14-jähriger Vermisste, Finn H., seit dem 16.11.2025, ca. 21:30 Uhr. Fynn H. hat die Wohnung in unbekannte Richtung verlassen und könnte sich nach derzeitigen Erkenntnissen im Raum Koblenz, Saarbrücken oder Saarlouis aufhalten.
Zur Personenbeschreibung: Fynn H. hat eine schlanke Statur, ca. 175 cm groß und hat braune kurze Haare. Er trug zuletzt eine schwarze Jacke, eine graue Jogginghose und schwarze Nike-Schuhe.
Bei Hinweisen zu dem Aufenthaltsort oder Sichtmeldungen - bitte die PI Saarbrücken-Burbach unter der Telefonnummer 0681/97150 oder jede andere Polizeidienststelle kontaktieren!
