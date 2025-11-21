PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Vermisster 14 jähriger - Fynn H.

POL-SBR-BURB: Vermisster 14 jähriger - Fynn H.
  • Bild-Infos
  • Download

Saarbrücken-Burbach (ots)

Von Zuhause abgängig ist der 14-jähriger Vermisste, Finn H., seit dem 16.11.2025, ca. 21:30 Uhr. Fynn H. hat die Wohnung in unbekannte Richtung verlassen und könnte sich nach derzeitigen Erkenntnissen im Raum Koblenz, Saarbrücken oder Saarlouis aufhalten.

Zur Personenbeschreibung: Fynn H. hat eine schlanke Statur, ca. 175 cm groß und hat braune kurze Haare. Er trug zuletzt eine schwarze Jacke, eine graue Jogginghose und schwarze Nike-Schuhe.

Bei Hinweisen zu dem Aufenthaltsort oder Sichtmeldungen - bitte die PI Saarbrücken-Burbach unter der Telefonnummer 0681/97150 oder jede andere Polizeidienststelle kontaktieren!

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach
SBR-BURB- DGL
Heinrich-Barth-Straße 2
66115 Saarbrücken
Telefon: 0681/97150
E-Mail: pi-sb-burbach@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach
Alle Meldungen Alle
  • 11.11.2025 – 12:00

    POL-SBR-BURB: Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletztem Fußgänger

    Saarbrücken-Altenkessel (ots) - Heute morgen ereignete sich gegen 06:20 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der B51 (Provinzialstraße) in Altenkessel. Der 37jährige Fahrer eines silberfarbenen Golfs befuhr die Provinzialstraße aus FR Alleestraße kommend in FR Völklingen, als plötzlich von rechts ein Fußgänger die Fahrbahn betrat. Der 90jährige Fußgänger ...

    mehr
  • 21.10.2025 – 15:52

    POL-SBR-BURB: Vermisste 13-jährige ist wieder da!

    Saarbrücken-Burbach (ots) - Die Öffentlichkeitsfahndung nach der 13-jährigen Zoe Terzenbach vom 20.10.2025 kann eingestellt werden (siehe PM vom 20.10.2025 der PI Saarbrücken-Burbach / Auftragsnummer: 5766768). Sie konnte im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen wohlbehalten durch Kräfte der Bundespolizei am Hauptbahnhof Saarbrücken aufgegriffen werden. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Polizeiinspektion ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren