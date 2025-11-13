PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-SBR-BURB: Verkehrsunfall in der Brückenstraße in Saarbrücken
Polizei sucht Unfallzeugen

Saarbrücken (ots)

Am 30.10.2025 gegen 10 Uhr morgens soll es in der Brückenstraße in 66115 Saarbrücken zu einem Verkehrsunfallgeschehen zwischen einem silbergrauen Ford und einem unbekannten Fahrzeug mit Anhänger gekommen sein. Beide Fahrzeuge seien von der Malstatter Brücke kommend in Richtung Breite Straße unterwegs gewesen. Der Ford habe die linke Fahrspur befahren als es zu einem streifenden Anstoß mit einem auf der rechten Fahrspur fahrenden Fahrzeug mit Anhänger gekommen sei. Das Fahrzeug mit dem Anhänger habe jedoch nicht angehalten und sei weitergefahren. Unfallzeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0681/97150 bei der Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach oder auf jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach
SBR-BURB- DGL
Heinrich-Barth-Straße 2
66115 Saarbrücken
Telefon: 0681/97150
E-Mail: pi-sb-burbach@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren