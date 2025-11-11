Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletztem Fußgänger

Saarbrücken-Altenkessel (ots)

Heute morgen ereignete sich gegen 06:20 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der B51 (Provinzialstraße) in Altenkessel. Der 37jährige Fahrer eines silberfarbenen Golfs befuhr die Provinzialstraße aus FR Alleestraße kommend in FR Völklingen, als plötzlich von rechts ein Fußgänger die Fahrbahn betrat. Der 90jährige Fußgänger wurde von dem Fahrzeug erfasst, schlug u.a. mit dem Kopf gegen die A-Säule des Pkws und wurde hierdurch lebensgefährlich verletzt. Der Verletzte wurde mittels Notarzt ins Winterbergklinikum verbracht. Die Fahrbahn war für ca. 1,5 Stunden voll gesperrt.

