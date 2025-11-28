PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Sachbeschädigung an Bushaltestelle - Polizei sucht Zeugen

Nordhorn (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag, 27.11.2025, 08:00 Uhr bis 20:14 Uhr wurde an der Bushaltestelle "Hessenstraße" an der Westfalenstraße in Nordhorn eine Scheibe der dortigen Haltestelle beschädigt. Die bislang unbekannte Täterschaft verursachte auf bislang ungeklärte Weise einen Schaden an der Verglasung. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 28.11.2025 – 07:39

    POL-EL: Spahnharrenstätte - Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall

    Spahnharrenstätte (ots) - Am Donnerstag gegen 16:45 Uhr ereignete sich auf der Börger Straße (L62) ein schwerer Verkehrsunfall. Eine 19-jährige Fahrerin eines Toyota war aus Spahnharrenstätte kommend in Richtung Börger unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern geriet. Das Fahrzeug kam nach links von der Fahrbahn ab, geriet in die Berme, drehte sich und prallte gegen einen Baum. Die Fahrerin ...

    mehr
  • 28.11.2025 – 07:39

    POL-EL: Papenburg - Einbruch in Wohnhaus - hochwertige Fahrräder entwendet

    Papenburg (ots) - In der Nacht von Mittwoch, 26.11.2025, 22:00 Uhr auf Donnerstag, 27.11.2025, 06:30 Uhr kam es in Papenburg an der Straße Splitting links zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte Täter brachen durch einen Nebeneingang in das Wohnhaus ein. Anschließend begaben sie sich in die angrenzende Garage und entwendeten ein hochwertiges ...

    mehr
  • 28.11.2025 – 07:37

    POL-EL: Geeste - Einbruch in leerstehendes Geschäftshaus

    Geeste (ots) - Im Zeitraum von Mittwoch, 26.11.2025, 15:00 Uhr bis Donnerstag, 27.11.2025, 13:00 Uhr sind bislang unbekannte Täter in ein leerstehendes Geschäftshaus an der Meppener Straße in Geeste eingebrochen. Dabei beschädigten sie ein Fenster. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren