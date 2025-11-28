Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Nordhorn - Sachbeschädigung an Bushaltestelle - Polizei sucht Zeugen
Nordhorn (ots)
Im Zeitraum von Donnerstag, 27.11.2025, 08:00 Uhr bis 20:14 Uhr wurde an der Bushaltestelle "Hessenstraße" an der Westfalenstraße in Nordhorn eine Scheibe der dortigen Haltestelle beschädigt. Die bislang unbekannte Täterschaft verursachte auf bislang ungeklärte Weise einen Schaden an der Verglasung. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.
