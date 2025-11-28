Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Einbruch in Wohnhaus - hochwertige Fahrräder entwendet

Papenburg (ots)

In der Nacht von Mittwoch, 26.11.2025, 22:00 Uhr auf Donnerstag, 27.11.2025, 06:30 Uhr kam es in Papenburg an der Straße Splitting links zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte Täter brachen durch einen Nebeneingang in das Wohnhaus ein. Anschließend begaben sie sich in die angrenzende Garage und entwendeten ein hochwertiges Mountainbike sowie ein Rennrad. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 14.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

