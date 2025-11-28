PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Einbruch in Wohnhaus - hochwertige Fahrräder entwendet

Papenburg (ots)

In der Nacht von Mittwoch, 26.11.2025, 22:00 Uhr auf Donnerstag, 27.11.2025, 06:30 Uhr kam es in Papenburg an der Straße Splitting links zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte Täter brachen durch einen Nebeneingang in das Wohnhaus ein. Anschließend begaben sie sich in die angrenzende Garage und entwendeten ein hochwertiges Mountainbike sowie ein Rennrad. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 14.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 28.11.2025 – 07:37

    POL-EL: Geeste - Einbruch in leerstehendes Geschäftshaus

    Geeste (ots) - Im Zeitraum von Mittwoch, 26.11.2025, 15:00 Uhr bis Donnerstag, 27.11.2025, 13:00 Uhr sind bislang unbekannte Täter in ein leerstehendes Geschäftshaus an der Meppener Straße in Geeste eingebrochen. Dabei beschädigten sie ein Fenster. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der ...

    mehr
  • 28.11.2025 – 07:37

    POL-EL: Emsbüren - Einbruch in Geräteschuppen - Ladegeräte entwendet

    Emsbüren (ots) - Im Zeitraum von Dienstag, 25.11.2025, 16:00 Uhr bis Mittwoch, 26.11.2025, 13:00 Uhr kam es in Emsbüren an der Mühlenstraße zu einem Einbruch in einen auf einem Privatgrundstück gelegenen Fahrrad- und Geräteschuppen. Unbekannte Täter brachen in den Schuppen ein und entwendeten insgesamt vier Ladegeräte - drei der Marke Bosch sowie eines der ...

    mehr
  • 27.11.2025 – 13:50

    POL-EL: Haren - Verkehrsunfallflucht auf Kirchparkplatz

    Haren (ots) - Am Donnerstag, 27.11.2025, kam es zwischen 07:10 Uhr und 07:45 Uhr auf dem Parkplatz der St.-Josef-Kirche an der Kolpingstraße in Haren zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte dort vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen schwarzen Opel Corsa, der auf dem Parkplatz abgestellt war. Anschließend verließ der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren