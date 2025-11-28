PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Einbruch in Geräteschuppen - Ladegeräte entwendet

Emsbüren (ots)

Im Zeitraum von Dienstag, 25.11.2025, 16:00 Uhr bis Mittwoch, 26.11.2025, 13:00 Uhr kam es in Emsbüren an der Mühlenstraße zu einem Einbruch in einen auf einem Privatgrundstück gelegenen Fahrrad- und Geräteschuppen. Unbekannte Täter brachen in den Schuppen ein und entwendeten insgesamt vier Ladegeräte - drei der Marke Bosch sowie eines der Marke Yamaha. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 800 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emsbüren unter der Rufnummer 05903/703190 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

