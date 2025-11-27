Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Verkehrsunfallflucht auf Kirchparkplatz

Haren (ots)

Am Donnerstag, 27.11.2025, kam es zwischen 07:10 Uhr und 07:45 Uhr auf dem Parkplatz der St.-Josef-Kirche an der Kolpingstraße in Haren zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte dort vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen schwarzen Opel Corsa, der auf dem Parkplatz abgestellt war. Anschließend verließ der Verursacher die Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932/72100 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell