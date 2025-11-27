PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Verkehrsunfallflucht auf Kirchparkplatz

Haren (ots)

Am Donnerstag, 27.11.2025, kam es zwischen 07:10 Uhr und 07:45 Uhr auf dem Parkplatz der St.-Josef-Kirche an der Kolpingstraße in Haren zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte dort vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen schwarzen Opel Corsa, der auf dem Parkplatz abgestellt war. Anschließend verließ der Verursacher die Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932/72100 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 27.11.2025 – 11:44

    POL-EL: Lingen - Stellenausschreibung

    Lingen (ots) - Die Polizeiinspektion Emsland / Grafschaft Bentheim sucht nächstmöglichen Zeitpunkt am Standort Lingen eine Sachbearbeiterin oder Sachbearbeiter Presse/Öffentlichkeitsarbeit (m/w/d). Interessierte können sich bis zum 10. Dezember 2025 bewerben. Die vollständige Ausschreibung und weitere Details finden Sie im Anhang. Rückfragen bitte an: ...

    Ein Dokument
    mehr
  • 27.11.2025 – 11:25

    POL-EL: Schüttorf - Zeugen gesucht

    Schüttorf (ots) - Die Polizei bittet um Hinweise zu einer Körperverletzung, die sich am 08.11.2025 zwischen 04:10 Uhr und 04:17 Uhr vor der Kneipe "Eierschale" in Schüttorf ereignet haben soll. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zunächst zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. Als ein 32-jähriger Mann versuchte zu schlichten, wurde er von einem unbekannten Täter zu Boden gerissen und mehrfach ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren