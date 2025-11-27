Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Zeugen gesucht

Schüttorf (ots)

Die Polizei bittet um Hinweise zu einer Körperverletzung, die sich am 08.11.2025 zwischen 04:10 Uhr und 04:17 Uhr vor der Kneipe "Eierschale" in Schüttorf ereignet haben soll. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zunächst zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. Als ein 32-jähriger Mann versuchte zu schlichten, wurde er von einem unbekannten Täter zu Boden gerissen und mehrfach getreten, unter anderem gegen den Kopf. Der Geschädigte wurde verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

🔎 Beschreibung des Täters:

- männlich - ca. 1,90 m groß - blau-weiße Mütze - weiße Sneaker - dunkle Jeans

Die Polizei bittet Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zur Identität des Täters geben können, sich bei der Polizei Bad Bentheim unter 05922/776600 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell