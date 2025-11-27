Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Twist - Diebstahl von Erdungskabel

Twist (ots)

Im Zeitraum von Dienstag, 25.11.2025, 10:00 Uhr, bis Mittwoch, 26.11.2025, 09:00 Uhr, kam es auf dem Gelände eines Unternehmens an der Straße Alt-Rühlertwist in Twist zu einem Diebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft auf noch ungeklärte Weise Zugang zu dem Betriebsgelände. Anschließend wurden rund 20 Meter Erdungskabel entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

