Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Papenburg (ots)

Am Mittwoch, 26.11.2025, kam es zwischen 10:50 Uhr und 14:20 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Hans-Böckler-Straße in Papenburg. Eine bislang unbekannte Person begab sich über den rückwärtigen Bereich auf das Grundstück und entfernte dort eine Gehwegplatte. Mit dieser wurde ein verschlossenes Fenster sowie eine ebenfalls verschlossene Terrassentür eingeschlagen. Anschließend drang die Täterin oder der Täter durch die Öffnung im Fenster in das Haus ein und durchwühlte mehrere Räume. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde kein Diebesgut erlangt. Es entstand jedoch ein Sachschaden von rund 2000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
