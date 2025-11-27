Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Meppen (ots)

Am Mittwoch, 26.11.2025, kam es zwischen 10:00 Uhr und 22:26 Uhr im Bereich Bült / Ecke Domhof in Meppen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Rangieren auf der Straße Bült einen dort befindlichen Pfeiler. Anschließend entfernte sich die Person unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Am Pfeiler entstand ein Sachschaden in Höhe von 201 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell