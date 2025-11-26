Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Surwold - Gefundene Spendenbox - Polizei sucht Hinweise zur Herkunft (Foto)

Surwold (ots)

Am 29. Oktober 2025 wurde in Surwold eine Spendenbox / Opferstock aufgefunden. An der Unterseite der Box wurde das Blech zur Geldentnahmeöffnung aufgebrochen.

Trotz einer Überprüfung konnte die Box bislang keiner Straftat zugeordnet werden. Besonders auffällig ist der Schriftzug auf der Vorderseite: "Kinder helfen Kindern".

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Wer kann Hinweise zur Herkunft dieser Spendenbox geben? Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 05952 / 93450 zu melden.

