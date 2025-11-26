Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Surwold - Gefundene Spendenbox - Polizei sucht Hinweise zur Herkunft (Foto)
Surwold (ots)
Am 29. Oktober 2025 wurde in Surwold eine Spendenbox / Opferstock aufgefunden. An der Unterseite der Box wurde das Blech zur Geldentnahmeöffnung aufgebrochen.
Trotz einer Überprüfung konnte die Box bislang keiner Straftat zugeordnet werden. Besonders auffällig ist der Schriftzug auf der Vorderseite: "Kinder helfen Kindern".
Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Wer kann Hinweise zur Herkunft dieser Spendenbox geben? Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 05952 / 93450 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de
Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell