Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Bad Bentheim - Sachbeschädigung an PKW - Polizei sucht Zeugen
Bad Bentheim (ots)
Am 08. November 2025 wurde in der Neustadtstraße in Bad Bentheim ein schwarzer Mercedes beschädigt. Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte den Wagen offenbar mit einem spitzen Gegenstand über die linke und rechte Fahrzeugseite. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bentheim unter 05922/776600
