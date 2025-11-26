POL-EL: Bad Bentheim - Sachbeschädigung an PKW - Polizei sucht Zeugen

Lingen (ots) - Am Montag, 24. November 2025, kam es in der Zeit zwischen 17:30 Uhr und 18:00 Uhr vor einer Kinderarztpraxis an der Georgstraße in Lingen, zu einem Vorfall, bei dem eine 28-Jährige von einem Hund ins Handgelenk gebissen und leicht verletzt wurde. Nach Angaben des Opfers handelte es sich um einen größeren braunen Hund, der von einem Mann und einer ...

