Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht

Nordhorn (ots)

Am Montag, 24. November 2025, gegen 21:15 Uhr, kam es auf der K23 (Grenzstraße) zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Ein bislang unbekannter PKW-Fahrer war von Grasdorf in Richtung Lage unterwegs. Auf Höhe einer Linkskurve, bei herrschendem Nebel, geriet der Fahrer zu weit auf die Gegenfahrbahn und schnitt einem entgegenkommenden Transporter die Kurve. Der Transporterfahrer musste ausweichen, kam dabei von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Leitplanke. Der unbekannte PKW-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell