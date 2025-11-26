Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Versuchter Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus

Schüttorf (ots)

Am Dienstag, 25. November 2025, kam es in der Zeit zwischen 08:00 Uhr und 15:50 Uhr zu einem versuchten Einbruch in einem Mehrfamilienhaus in der Ohner Straße in Schüttorf. Ein bislang unbekannter Täter gelangte durch die geschlossene Haupteingangstür in den Hausflur des Gebäudes. Anschließend begab er sich vor die Tür einer Dachgeschosswohnung und versuchte, diese gewaltsam aufzuhebeln. Der Versuch scheiterte. Der Täter verließ daraufhin das Gebäude in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 100 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Bentheim unter 05922/776600 zu melden.

