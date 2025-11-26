PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Einbruch in Autohaus - Polizei sucht Zeugen

Meppen (ots)

Im Zeitraum zwischen Montag, 24. November 2025, 19:00 Uhr, und Dienstag, 25. November 2025, 07:30 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in ein Autohaus in Meppen an der Straße Am Kabelkran ein. Auf bislang ungeklärte Weise verschafften sich die Täter Zugang zu den Räumlichkeiten. Im Inneren wurden sowohl das Kassenfach als auch der Tresorraum aufgebrochen. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde jedoch kein Diebesgut erlangt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 26.11.2025 – 08:17

    POL-EL: Niederlangen - Wohnwagen vom Campingplatz entwendet - Polizei sucht Zeugen

    Niederlangen (ots) - In dem Zeitraum zwischen Donnerstag, 06. November 2025, 15:00 Uhr, und Dienstag, 18. November 2025, 15:00 Uhr, wurde auf einem Campingplatz in Niederlangen an der Straße Latherfähr ein Wohnwagen von seinem Stellplatz entwendet. Der entwendete Wohnwagen hat einen geschätzten Wert von 40.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 14:38

    POL-EL: Spelle - Zeugen gesucht

    Spelle (ots) - Am Freitag, den 21. November 2025, gegen 17:25 Uhr, kam es in der Wiesenstraße in Spelle zu einem Verkehrsunfall. Eine Renault-Fahrerin befuhr die Wiesenstraße aus Richtung Schapener Straße in Richtung Schubertstraße. Zur gleichen Zeit kam ihr ein VW-Fahrer auf derselben Straße entgegen. In einer Fahrbahnverengung kam es zum seitlichen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Es entstand Sachschaden. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 12:08

    POL-EL: Ringe - Lagerhalle vollständig ausgebrannt

    Ringe (ots) - Am Dienstagmorgen, 25. November 2025, kam es auf dem Gelände eines Betriebes an der Industriestraße zu einem Brand einer Lagerhalle. Gegen 06:10 Uhr wurde der Brand einer etwa 20 x 10 Meter großen Halle festgestellt. Die betroffene Halle, die vorwiegend für Arbeitsmaschinen und Werkzeuge des Hausmeisters genutzt wurde, befindet sich südöstlich der Produktionsstätte. In der Halle waren zudem mehrere ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren