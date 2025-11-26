Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Einbruch in Autohaus - Polizei sucht Zeugen

Meppen (ots)

Im Zeitraum zwischen Montag, 24. November 2025, 19:00 Uhr, und Dienstag, 25. November 2025, 07:30 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in ein Autohaus in Meppen an der Straße Am Kabelkran ein. Auf bislang ungeklärte Weise verschafften sich die Täter Zugang zu den Räumlichkeiten. Im Inneren wurden sowohl das Kassenfach als auch der Tresorraum aufgebrochen. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde jedoch kein Diebesgut erlangt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

