Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Ringe - Lagerhalle vollständig ausgebrannt

Ringe (ots)

Am Dienstagmorgen, 25. November 2025, kam es auf dem Gelände eines Betriebes an der Industriestraße zu einem Brand einer Lagerhalle. Gegen 06:10 Uhr wurde der Brand einer etwa 20 x 10 Meter großen Halle festgestellt.

Die betroffene Halle, die vorwiegend für Arbeitsmaschinen und Werkzeuge des Hausmeisters genutzt wurde, befindet sich südöstlich der Produktionsstätte. In der Halle waren zudem mehrere Überseecontainer gelagert. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Gebäude bereits in Vollbrand.

Die Feuerwehren aus der Umgebung waren mit 123 Einsatzkräften und 21 Fahrzeugen im Einsatz. Während der Löscharbeiten wurde die Kanalstraße (K 19) bis kurz nach 11 Uhr voll gesperrt. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand zu keiner Zeit.

Verletzt wurde niemand. Die Brandstelle wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell